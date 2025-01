1.000+ Kata Sifat Bahasa Inggris Urut Abjad A-Z dan Artinya

Melansir repository.istn.ac.id, kata sifat dalam kalimat biasanya didahului oleh to be, seperti am, is, atau are. Lantas, apa saja kata sifat bahasa Inggris? Berikut beberapa di antaranya yang disusun sesuai dengan alfabet serta artinya.

Kata Sifat Bahasa Inggris Awalan A dan Artinya

- Abrupt: tiba-tiba, mendadak, kasar