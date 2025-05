TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bentuk keprihatinan akan kematian Angeline, muncul akun Facebook dengan nama Find Angeline's Killer-Bali's Missing Child. Akun tersebut berisi data, foto, informasi, dan perkembangan berita terbaru mengenai kasus pembunuhan bocah delapan tahun tersebut. (Baca: Ibu Angkat Angeline Pernah Ancam Bunuh Agus)



Pengumuman pertama dibuat pada Jumat, 12 Juni 2015, pukul 19.39. Pengelola akun memuat pengumuman hilangnya Angeline, yang berjudul Join Us in the Search for Angeline atau Bergabunglah Bersama Kami untuk Mencari Angeline. Pengumuman berisi informasi peristiwa hilangnya Angeline sejak 16 Mei, lengkap dengan keterangan pakaian terakhir yang dikenakan.



Ada juga informasi mengenai tempat registrasi untuk mencari Angeline, yang berlokasi di parkiran SM Hotel, Jalan Sedap Malam, Sanur, Bali. Pengumuman dilengkapi dua foto Angeline. "Bantu kami mencari Angeline dan dorong pemerintah untuk menciptakan perlindungan anak," demikian bunyi pengumuman tersebut. (Baca: TERUNGKAP: Penyebab Kematian Ayah Angkat Angeline)



Pengumuman itu mendapat 59 tanda like dan memperoleh 16 komentar. Hampir seluruh komentar berisi doa bagi Angeline. Tapi ada juga netizen yang mengumpat pelaku pembunuh. Posting-an berikutnya terdiri atas tautan berita yang berisi berita mengenai kasus tersebut. Tautan dikutip dari portal berita, antara lain Tempo.co, Tribun News, Viva, dan Detik.



Akun ini juga menampilkan foto Angeline bersama kedua kakak angkat, Yvonne dan Christina. Tak ketinggalan, terdapat foto Angeline dengan Margriet, ibu angkatnya. Dalam foto-foto tersebut, mereka tampak akrab. Angeline pun terlihat tersenyum. (Baca: TERUNGKAP: Ibu Angkat Angeline Dikenal Pengusaha, Ternyata...)



Adapun posting-an terakhir, yakni pada pukul 11.42 berisi profil singkat Margriet. Profil ini antara lain memuat tempat lahir, alamat, pendidikan, dan nama orang tua. Sayangnya, tidak tercantum identitas pembuat akun ini. Tercatat sudah ada 2.128 netizen yang memberikan tanda Like.



Keluarga angkat Angeline sempat membuat akun bernama "Find Angeline-Bali's Missing Child", sehari setelah Angeline hilang. Namun, akun tersebut dihapus sejak Ahad, 14 Juni 2015.



Angeline dikabarkan hilang sejak Sabtu, 16 Mei 2015. Jenazahnya ditemukan terkubur di dekat kandang ayam di pekarangan rumah Margriet pada Rabu, 10 Juni. Pekerja di rumah Margriet, Agustinus Tai, mengaku sebagai pembunuh Angeline. Sedangkan Margriet ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak.



SATWIKA MOVEMENTI