Baru Dilantik Bulan Lalu, Bupati Way Kanan Ali Rahman Berpulang

TEMPO.CO , Jakarta - Bupati Way Kanan , Lampung, Ali Rahman meninggal pada Senin, 10 Maret 2025. Ali Rahman meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Moeloek Lampung pada usia 54 tahun.

"Ya, benar Pak Ali Rahman, Bupati Way Kanan telah berpulang ke rahmatullah pada pukul 11.00 WIB," kata Kabag Humas Kabupaten Way Kanan Satria dihubungi melalui pesan singkat dari Bandarlampung, Senin, 10 Maret 2025.

Dia mengatakan bahwa saat ini informasi yang bisa diberikan hanya sebatas itu, sedangkan untuk penjelasan secara resmi akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Way Kanan. "Keterangan resmi soal meninggal dunianya Pak Bupati nanti dari Pak Sekda," kata dia.

Ali Rahman lahir 10 Agustus 1970 di Blambangan Umpu, Way Kanan, Lampung. Ali Rahman merupakan Bupati Way Kanan yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024 bersama wakilnya, Ayu Asalasiyah.

Ali Rahman juga diketahui sempat menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

Pada pemilihan umum Bupati Way Kanan 2020, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Way Kanan mendampingi Raden Adipati Surya selaku Bupati Way Kanan.