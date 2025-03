Depok Larang Sahur On The Road pada Ramadan 1446 Hijriah

TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah Kota Depok melarang kegiatan sahur on the road pada Ramadan 1446 Hijriah. Kegiatan ini dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat atau dampak negatif.

Polisi larang Sahur on The Road di Seluruh Wilayah Jakarta untuk Cegah Tawuran Selama Ramdan

Adapun beberapa poin yang disepakati untuk membuat atau menjaga Ramadan tetap berjalan khidmat, yakni melarang kegiatan sahur on the road di kawasan Depok.

"Pertama tadi menindaklanjuti juga surat edaran atau himbauan dari Pak Kapolda melalui Pak Kapolres, bahwa kami pemerintah Kota Depok tidak mengizinkan kegiatan program sahur on the road," tutur Supian.

Asal Mula Sahur On the Road hingga Kini Dilarang Dilakukan di Beberapa Daerah

Polres Metro Tangerang Larang Petasan hingga Sahur On The Road Selama Ramadan

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok ini menilai kegiatan sahur on the road relatif banyak mudarat-nya ketimbang manfaat yang didapat. "Sehingga kami tidak mengizinkan di Kota Depok khususnya ada sahur on the road," tegas Supian.