Guru Besar UI Sebut Negosiasi Indonesia ke AS soal Tarif Impor Tak Akan Berhasil

Menurut Hikmahanto, ada atau tidaknya posisi duta besar Indonesia di Amerika Serikat tidak akan berpengaruh terhadap negosiasi. Bahkan, jika Indonesia ingin berunding sekalipun karena sudah ada 50 negara yang mengirim tim negosiasi ke AS.

Hikmahanto menyebut tarif impor ke Indonesia dan negara lain tidak bisa ditawar lagi. Ia mengatakan Donald Trump ingin menunjukkan “How to Make America Great Again”. Salah satunya adalah pengendali perdagangan internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menjadi tim lobi yang dikirim ke AS. Airlangga mengatakan pemerintah juga akan mengirim surat resmi ke pemerintah AS mengenai rencana perundingan ini.

Airlangga mengatakan tim lobi pemerintah akan bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan AS (Secretary of Commerce) Howard Lutnick dan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative).