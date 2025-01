Menguji Autentisitas Rekaman yang Diduga Suara Satryo Soemantri Brodjonegoro

Tim Cek Fakta menggunakan tiga perangkat pendeteksi deepfake untuk memeriksa keaslian berkas audio yang beredar di media sosial. Ketiga peranti itu adalah Hiya Deepfake Voice Detector, AI or Not, dan Hive Moderation. Tim Cek Fakta berlangganan AI or Not untuk mengoptimalkan fungsi pelacakan. Selain itu, ketiga perangkat itu menjadi rujukan berbagai tim cek fakta di Indonesia dan direkomendasikan oleh International Fact-Checking Network–jaringan pemeriksa fakta global yang berpusat di Florida, Amerika Serikat.