Prabowo Kumpulkan Ketum Partai KIM Plus, Minus Surya Paloh

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengundang seluruh ketua umum Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Pertemuan tersebut mengusung tema silaturahmi kebangsaan.

Dalam pertemuan itu, tampak dihadiri sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM plus. Namun, pada kegiatan itu Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak hadir dalam acara silaturahmi tersebut.

Adapun pertemuan tersebut mengumumkan Partai Gerindra kembali mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Ahmad Heryawan mengatakan pengumuman tersebut disampaikan di hadapan ketua umum KIM plus di Hambalang.

Aher, panggilan akrabnya, mengatakan, Prabowo tidak meminta KIM plus mendukungnya untuk saat ini. PKS sendiri, kata Aher, belum menentukan sikap.

Selain itu, kegiatan silahturahmi ini juga membahas mengenai nasib KIM plus ke depan. Prabowo menawarkan pembentukan koalisi permanen kepada ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus. Politikus Gerindra Maruarar Sirait mengatakan, Prabowo meyakini KIM plus akan mengarah kepada koalisi permanen.