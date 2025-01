Presiden Jokowi Berencana Hadiri KTT APEC

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) yang berlangsung pada 10-11 November 2017 di Vietnam, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis.



"Presiden (Jokowi) akan menghadiri KTT APEC di Da Nang, Vietnam. Wakil Menteri Luar Negeri (A.M. Fachir) akan mendampingi Presiden," kata Arrmanatha Nasir.



KTT APEC 2017 menyusung tema "Creating New Dynamism Fostering New Future". Beberapa isu yang akan menjadi fokus pembahasan dalam KTT APEC tahun ini, antara lain perekonomian berkesinambungan, integrasi regional, penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perubahan iklim, pertanian.



BACA:Tak Ada Agenda Pertemuan Kalla-Obama di APEC 2016