Sekjen Gerindra Anggap Ide Koalisi Permanen Muncul di Setiap Periode Kepresidenan

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, usai menghadiri kegiatan silaturahmi para ketua umum partai KIM plus di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. "Koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi KIM plus menjadi koalisi permanen," kata Benny.

Prabowo Tawarkan KIM Plus Jadi Koalisi Permanen, Ancang-ancang ke Pilpres 2029?

Partai-partai di KIM plus sebagian besar menyambut positif tawaran tersebut. KIM plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan NasDem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM plus.