Serba Serbi Menjelang Pemilihan Ketua Umum PSI: Peluang Kaesang hingga Pencalonan Jokowi

Dalam menentukan ketua umum yang baru, PSI akan menggunakan konsep satu anggota satu suara (one man one vote). Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andy Budiman menyatakan setiap anggota partai memiliki hak sama untuk memilih dan dipilih menjadi calon ketua umum. Pemilihan bakal dilakukan secara daring melalui mekanisme e-voting.

Nantinya, sejumlah calon ketum yang sudah ditetapkan akan memperkenalkan visi dan misi, serta konsep partai ke depannya. Partai mempersilakan para calon untuk menentukan bentuk kampanye mereka masing-masing. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI yang akan di gelar pada Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.

Konsep Pemilu Terinspirasi dari Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Andy Budiman menyatakan konsep satu anggota satu suara dalam pemilihan umum raya kali ini terinspirasi dari gagasan Jokowi. Andy menyebut, PSI sudah sejak lama menganggap Jokowi sebagai mentor. Partai menilai masukan dari Jokowi itu sebagai sesuatu yang out of the box atau berbeda.