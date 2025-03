17th Katulistiwa Universitas Brawijaya: Kompetisi Bergengsi bagi Mahasiswa Inovatif

Info Event - Universitas Brawijaya kembali menghadirkan ajang prestisius bagi mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam perubahan global. 17th Katulistiwa, kompetisi karya tulis ilmiah dan business plan terbesar, menjadi wadah bagi mahasiswa dari berbagai negara untuk mengembangkan ide dan solusi inovatif. Dengan tema "Global Sustainable Future: Youth Initiatives and Actions Towards ESG-oriented Development", acara ini menyoroti peran generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).