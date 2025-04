Hotel Salak Tawarkan Ruang Usaha Strategis di Bogor

Info Event - Menjadi saksi bisu sejarah Kota Bogor sejak zaman kolonial, Hotel Salak The Heritage kini membuka lembaran baru dengan menghadirkan ruang usaha eksklusif bagi para pelaku bisnis yang mengincar lokasi strategis. Berdiri megah tepat di depan Istana Kepresidenan Bogor, hotel bintang empat ini menawarkan lebih dari sekadar tempat menginap—ia menjadi destinasi bisnis yang menjanjikan visibilitas tinggi dan aksesibilitas prima.

Memadukan pesona arsitektur kolonial dengan fasilitas modern, Hotel Salak The Heritage menghadirkan area sewa yang ideal untuk berbagai jenis usaha. Mulai dari konter penjualan, gerai kuliner, hingga ruang display produk, semuanya dikemas dalam suasana heritage yang unik dan berkelas. "Kami ingin menciptakan ruang usaha yang tidak hanya strategis secara lokasi, tapi juga menawarkan nilai historis yang kuat," ujar Hari, Director Sales and Marketing Hotel Salak The Heritage.