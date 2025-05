AI Mengancam Integritas Informasi

PERINGATAN Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) tahun ini, yang diorganisasi oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), dipusatkan di Brussel, Belgia, pada 5-7 Mei 2025. Kecerdesan buatan alias akal imitasi (AI) menjadi tema utama peringatan ini: Reporting in the Brave New World-The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom.