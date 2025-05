Ini Risiko jika Trump Ngotot Pakai Boeing747-8 Qatar Sebagai Air Force One

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan jet mewah senilai US$ 400 juta milik keluarga kerajaan Qatar sebagai pesawat sementara Air Force One membuat sejumlah mantan pejabat pertahanan ketar-ketir. Mereka mengingatkan risiko keamanan akibat nihilnya modifikasi yang memenuhi standar pesawat kepresidenan AS.