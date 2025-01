Cairan Pengelupas Cat Bikin Lapisan Ozon Terkikis

Bahaya baru justru muncul dari penggunaan sejumlah senyawa kimia, antara lain diklorometana, yang tak diatur di dalam Protokol. Senyawa ini biasa digunakan dalam industri farmasi, pertanian, dan pembuatan cairan pengelupas cat. Laporan riset yang dimuat dalam jurnal Atmospheric Chemistry and Physics ini menyebutkan kandungan senyawa kimia itu meningkat tajam di atmosfer.

Senyawa kimia tersebut tak dimasukkan ke dalam Protokol karena awalnya dinilai tak merusak. "Daya tahan senyawa itu tadinya dianggap terlalu singkat untuk sampai ke stratosfer dalam jumlah besar," kata David Oram, pemimpin riset ini dari University of East Anglia, Inggris, seperti dilaporkan laman European Geosciences Union.

Polusi industri dan emisi senyawa kimia dalam jumlah besar itu bisa terbawa angin dingin dari Asia Timur menuju kawasan tropis. Substansi tersebut diperkirakan bisa mencapai ozon sebelum terdegradasi. "Di kawasan ini kemungkinan udara terangkat sampai ke stratosfer," kata Matt Ashfold, peneliti dari University of Nottingham Malaysia Campus.

