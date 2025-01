Dua Tim Indonesia Jawara di Young Social Entrepeneurs 2017

Selain dua tim dari Indonesia, ada empat tim lain dari negara lainnya yang juga mendapat penghargaan di acara yang berlangsung di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre, Jumat lalu. Mereka adalah dua tim dari India, satu tim masing-masing dari Malaysia dan tuan rumah Singapura. Total ada 16 tim dari 10 negara yang ikut mengadu gagasan di ajang YSE 2017 ini.

Adapun dua tim Indonesia, Taponesia dan Super Wonder, yang juga memiliki ide cemerlang cukup puas mengikuti program yang diselenggarakan SIF ini. Taponesia yang dimotori oleh Tri Lestasi, Nur Maulidah El Fajr, dan Muhammad Ali Fikri, menyodorkan gagasan penanaman kembali hutan yang gundul seperti dari nama timnya yang merupakan kepanjangan dari Tanam Pohon Indonesia.

Sedangkan Super Wonder yang diwakili oleh Khoirul Anam As Syukri menyodorkan bisnis mengelola limbah rumah tangga dan kotoran sapi untuk budidaya cacing yang akan dijadikan tepung cacing. Peternak dan petani dijadikan mitra penyedia bahan baku budidaya dan mereka memberdayakan ibu rumah tangga dalam memproduksi tepung cacing organik dan bebas kimia. "Bisnis ini memberdayakan ibu rumah tangga sehingga mempunyai penghasilan," kata Khoirul usai presentasi.

Program yang diselenggarakan yayasan Singapura ini didukung oleh sejumlah organisasi termasuk penyandang dana, antara lain Asia Philanthropic Ventures, Deutsche Bank dan Ngee Ann Development Pte Ltd dan mitra lokal serta lembaga internasional lainnya seperti Ashoka, Intellecap, Ogilvy dan Mather, SAP, Singapore Management University, Tata Institute of Social Sciences, Unilever, Tsinghua University, dan YES Bank.