Jurnal Ilmiah Lingkungan UI Kini Terindeks Scopus

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnal of Environmental Science and Sustainable Development (JESSD) yang diterbitkan oleh Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) resmi terindeks Scopus per 4 April 2025. Keberhasilan ini menambah daftar jurnal UI yang terindeksasi Scopus sebanyak 12 Jurnal.