KKP Klaim Tagline Rasa 17 Ribu Pulau Bangun Reputasi Udang Indonesia Ramah Lingkungan

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) menganggap produk tambak udang Indonesia dengan tagline “Discover the Taste of 17,000 Islands” memiliki brand udang yang ramah lingkungan di pasar global. Tagline itu juga diklaim telah membuat para importir udang di Amerika Serikat lebih mempercayai eksportir Indonesia ketimbang asal negara penghasil udang lainnya.

"Indonesian Shrimp dengan tagline 'Discover the Taste of 17,000 Islands' mengedepankan suplai sepanjang tahun, tanpa antibiotik, aman, dan berkelanjutan (All year supply-zero antibiotics-safe and sustainable)," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo kepada Tempo, Rabu 12 Maret 2025.