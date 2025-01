Mengenal Santa Ana, Angin yang Memperparah Kebakaran Hutan di California Amerika Serikat

Angin kencang dan kering ini berhembus dengan kecepatan sekitar 30 hingga 40 mil per jam atau sekitar 48 sampai 64 kilometer per jam. Tapi kecepatannya bisa lebih kencang. Angin pada awal Januari 2025 dilaporkan sekitar 60 hingga 70 mil per jam atau 96 sampai 112 kilometer per jam.