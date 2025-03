NASA Kirim Wahana Antariksa SPHEREx dan PUNCH dengan Roket SpaceX, Bawa Misi Apa?

Teleskop luar angkasa SPHEREx, kependekan dari Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer, dirancang untuk memetakan seluruh langit dalam 102 warna inframerah. Instrumen ini membantu ilmuwan memahami sejarah alam semesta, termasuk proses reionisasi dan distribusi es di ruang angkasa.