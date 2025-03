Penyebab Ayam Jantan Suka Berkelahi dan Jejak Sejarah Sabung Ayam

Dikutip dari indonesia.go.id , pada awal April 1958, Clifford James Geertz dan istrinya, yang saat itu sedang melakukan penelitian lapangan sebagai antropolog, mengunjungi sebuah desa terpencil di Bali. Geertz, yang kemudian dikenal luas melalui karyanya Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali , tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan polisi yang datang untuk menggerebek acara judi sabung ayam di desa tersebut.

Pengalaman tersebut kemudian diabadikan dalam esainya yang terkenal, Deep Play: Notes on The Balinese Cockfight. Esai ini menjadi salah satu artikel penting dalam bukunya, The Interpretation of Culture: Selected Essays. Dalam tulisannya, Geertz menyimpulkan bahwa meskipun tampaknya hanya ayam-ayam yang bertarung di arena, sejatinya yang sedang berhadapan adalah manusia-manusia yang terlibat dalam dinamika sosial dan simbolisme budaya mereka.