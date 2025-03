PLTN Dinilai Bukan Opsi Strategis untuk Indonesia, Cerah Sebut Faktor Mahal dan Korupsi

Sartika menjelaskan, hasil analisis biaya yang dilakukan oleh Yoesgiantoro dan Nurbaiti pada 2022 silam menemukan bahwa secara finansial PLTN tidak layak dibangun di Indonesia. Harga listrik yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibanding harga dasar listrik yang ditetapkan pemerintah. Operasionalisasi PLTN diperkirakan membutuhkan subsidi sebesar US$ 483 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun per tahun.

Di sisi lain, cadangan uranium terukur di Indonesia hanya sekitar 1.608 ton. Sementara, satu unit PLTN berkapasitas 1 GWe membutuhkan sekitar 244,68 ton uranium per tahun. Berdasarkan hitungan Cerah, cadangan uranium yang ada hanya cukup untuk mengoperasikan satu unit PLTN selama enam hingga tujuh tahun. Setelahnya, Indonesia harus mengimpor uranium, yang akan semakin membebani anggaran negara.

Sebagai gambaran, setiap 1 GW PLTN membutuhkan biaya setidaknya US$ 49,6 juta atau Rp 818,86 miliar per tahun (kurs Rp 16.500). “Jika pemerintah ingin membangun 4,3 GW PLTN, artinya biaya pembelian uranium akan menjadi Rp 3,52 triliun per tahun,” tuturnya.