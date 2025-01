Serai Wangi untuk Memperbaiki Kualitas Mesin Biodiesel

MENDENGAR pengumuman pemberlakuan mandatori biodiesel B40 atau pencampuran 40 persen minyak sawit ke dalam solar per 1 Januari 2025, Jodi Sucipto teringat masa 18 tahun silam. Tak lama setelah pemerintah mengizinkan kandungan minyak nabati dalam solar maksimum 10 persen pada 2006, ia menciptakan aditif bahan bakar berbasis minyak asiri .

Pengajar dari Kelompok Keahlian Konversi Energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, menjelaskan bahwa aditif diperlukan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kenaikan kadar minyak sawit dalam biodiesel. Dia mencontohkan kenaikan kadar biodiesel dari 35 persen (B35) menjadi 40 persen (B40). Kadar air pada B35 naik 1,01 bagian per sejuta (ppm) per hari. Sedangkan kadar air pada B40 naik 1,54 ppm per hari.