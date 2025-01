Tips dan Trik Saksikan Hujan Meteor Geminid Malam Ini

Selain itu, Anda juga disarankan untuk pergi ke tempat yang minim polusi cahaya. Dijamin, Anda bakal melihat hujan meteor setiap satu hingga dua menit sekali. Artinya, intensitas hujan meteor sangat tinggi. Puncaknya bisa mencapai 120 meteor per jam.

Keuntungan dari hujan meteor ini juga kecepatannya sangat lambat saat menembus atmosfer bumi. Itu menyebabkan pengamatan akan berlangsung lebih lama. Seperti dilansir laman Space.com, kecepatan hujan meteor Geminid saat masuk atmosfer bumi mencapai 127.500 kilometer perjam. Hampir dua kali lebih lambat dari hujan meteor Perseid yang mencapai 214.400 kilometer per jam, Orionid (237.500 kilometer per jam), Leonid (260.700 kilometer per jam).