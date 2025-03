Aji Santoso Ungkap Kelebihan Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho yang Pernah Diasuhnya di Persebaya Surabaya

Aji masih ingat banyak orang kaget ketika dia menunjuk Ridho menjadi kapten tim, padahal masih banyak pemain senior. "Tapi kenapa saya memilih Rizky Ridho, karena persyaratan-persyaratan anak ini untuk menjadi kapten. Dia memiliki kepemimpinan. Itu ada pada Rizky Ridho,” kata pelatih Persebaya periode 2019-2023 ini.



Ridho meninggalkan Persebaya untuk bergabung dengan Persija asuhan Thomas Doll pada 1 Juli 2023. Bersama klub yang bermarkas di Jakarta, dia terus berkembang. Dia menjadi salah satu pemain utama di tim. Musim ini, di bawah pelatih Carlos Pena, dia telah mencatat 25 penampilan dengan satu gol untuk Macan Kemayoran yang berada di posisi empat besar klasemen sementara Liga 1.



Di timnas Indonesia, Ridho menjadi pemain yang menjadi andalan skuad Garuda, baik tim senior maupun tim U-23, di bawah pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Saat era pelatih kepala Patrick Kluivert, dia juga mendapat panggiilan ke tim nasional untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret ini. Kepercayaan Kluivert tak disia-siakannya. Dia tampil apik saat kemenangan atas Bahrain, sehingga asa lolos ke putaran final tetap terjaga.



Sempat mengalami kram dan mendapat perawatan medis saat pertandingan di menit-menit akhir, Ridho tetap memaksakan diri bermain meski dengan terpincang-pincang. Dia kembali masuk ke lapangan setelah digotong dengan tandu ke pinggir lapangan karena jatah pergantian pemain telah habis dan saat itu Indonesia sedang digempur dengan serangan bertubi-tubi oleh Bahrain. Karena kondisinya, dia tak bermain di lini pertahanan tetapi di depan membantu pergerakan Ramadhan Sananta yang masuk menggantikan Ole Romeny di tambahan waktu menjelang laga berakhir.



Mengomentari penampilan Ridho dalam laga Indonesia vs Bahrain di GBK pada Selasa lalu, Aji mengatakan mantan pemain Persebaya itu layak bermain sebagai starter di tim nasional. “Kalau Rizky Ridho, ya, kita tahu kualitasnya. Kemarin main sebagai starter ya, menurut saya sih Rizky Ridho sangat layak setiap pertandingan asalkan kondisinya dia fit,“ katanya.



Tak hanya Ridho, mantan pemain Aji yang bermain apik di laga timnas Indonesia vs Bahrain itu. Marselino Ferdinan, yang kini bermain di Oxford United, merupakan jebolan Persebaya dan menjalani debut bersama tim nasional saat Bajul Ijo di bawah asuhannya. Di laga itu, Marselino menciptakan assist untuk gol tunggal Romeny yang jadi penentu kemenangan.



Dua pemain lainnya, yakni pemain Dewa United Ricky Kambuaya yang dimainkan dari bangku cadangan dan kiper Ernando Ari Sutaryadi yang tak dimainkan, juga sempat bermain di bawah asuhannya ketika Aji melatih Persebaya. Kambuaya juga bermain apik di lini tengah sejak masuk pada menit ke-74 menggantikan Ragnar Oratmangoen.



Ridho dan pemain timnas Indonesia lainnya dijadwalkan melakoni dua pertandingan tersisa di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada Juni mendatang. Pertandingan kandang menjamu Cina pada 5 Juni akan dimainkan lebih dulu sebelum laga tandang melawan Jepang yang sudah memastikan lolos dari grup ini selang lima hari setelahnya.



