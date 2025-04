Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-30: Real Madrid Kalah, Barcelona Seri

Barcelona sempat unggul lebih dulu pada menit ke-7 melalui Gavi Paez, yang melepaskan tembakan rendah setelah mendapat umpan brilian dari Ferran Torres. Namun, Betis menyamakan kedudukan sepuluh menit kemudian melalui sundulan Natan, yang memanfaatkan sepak pojok dengan baik.

Jadwal Berat Menanti

Bagi Real Madrid, kekalahan ini menambah tekanan dalam perburuan gelar, terutama dengan jadwal padat yang menanti, termasuk pertandingan Liga Champions melawan Arsenal. Sementara itu, Barcelona akan menghadapi Borussia Dortmund di perempat final Liga Champions pada Rabu, 10 April.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-30

Mallorca vs Celta Vigo 1-2

Real Madrid vs Valencia 1-2

Girona vs Alaves 0-1

Rayo Vallecano vs Espanyol 0-4

Barcelona vs real Betis 1-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Barcelona 30 83-29 67 2 Real Madrid 30 63-31 63 3 Atletico Madrid 29 47-23 57 4 Athletic Bilbao 29 46-24 53 5 Real Betis 30 41-37 48 6 Villarreal 28 51-39 47 7 Celta Vigo 30 44-43 43 8 Rayo Vallecano 30 33-35 40 9 Real Mallorca 30 29-37 40 10 Real Sociedad 29 27-31 38 11 Sevilla FC 29 33-39 36 12 Getafe CF 29 26-25 36 13 Osasuna 29 33-42 34 14 Valencia CF 30 34-47 34 15 Girona FC 30 37-46 34 16 RCD Espanyol 29 31-40 32 17 Deportivo Alaves 30 33-44 30 18 CD Leganes 29 28-46 27 19 Las Palmas 29 33-48 26 20 Real Valladolid 29 19-65 16





