TEMPO.CO, Jakarta - Runner up Liga Champions Eropa, Atletico Madrid, disebutkan tengah dalam pembicaraan untuk membawa kembali ujung tombak Diego Costa dari kontestan Liga Primer Inggris, Chelsea FC.



Pemain yang pindah kewarganegaraan untuk memperkuat timnas Spanyol setelah sempat bermain untuk timnas Brasil dalam dua laga uji coba itu meninggalkan Stadion Vicente Calderon, markas Atletico, pada 2014 menuju Stamford Bridge, markas Chelsea, dengan mahar 32 juta pound sterling.



Striker kelahiran Lagarto, Brasil, pada 7 Oktober 1988 tersebut langsung bersinar bersama Chelsea pada musim pertamanya dengan mengkontribusi 21 gol serta berperan penting membawa The Blues merengkuh trofi Liga Primer dan Piala Liga (Capital One Cup) di bawah arahan pelatih Jose Mourinho.



Namun perjalanan kariernya di Inggris meredup pada musim berikutnya karena serangkaian cedera yang berimbas pada penampilannya. Kondisi itu mendorong Presiden klub Atletico Enrique Cerezo berniat mengangkutnya kembali ke ibu kota Spanyol untuk membangkitkan kembali penampilannya.



Bahkan presiden berusia 68 tahun itu berharap tanda-tanda pemain bernama lengkap Diego da Silva Costa tersebut akan kembali ke Atletico untuk ketiga kalinya bisa terlihat pada pekan ini juga. “Kami menyukainya dan telah memulai pembicaraan,” ujarnya kepada Gazzamercato.



Meskipun lahir di Brasil, Costa memulai karier profesionalnya bersama klub Portugal, Sporting Braga, pada 2006. Setelah sempat dipinjamkan kepada klub Portugal lain, Penafiel, dia bergabung ke Atletico pada 2007. Namun ia tidak pernah bermain untuk tim utama pada periode pertamanya bersama klub itu.



Saat itu Atletico lebih memilih meminjamkannya kepada sejumlah klub, yakni balik ke Sporting Braga, lantas ke dua klub Spanyol lain: Celta Vigo dan Albacete. Bahkan Atletico kemudian melepasnya ke Real Valladolid pada 2009. Di klub tersebut, Costa tampil lumayan dengan mencetak delapan gol dalam 34 penampilan.



Catatan itu ternyata cukup membuat Atletico menariknya lagi. Pada periode kedua inilah, Costa menorehkan catatan cemerlang dengan mengontribusi 43 gol dari 94 pertandingan sepanjang 2010-2014, meskipun sempat pula dipinjamkan kepada Rayo Vallecano pada 2012.



Tak pernah bergabung dengan klub Brasil tak membuat pelatih tim Samba saat itu, Luiz Felipe Scolari, mengabaikannya. Pada akhir Maret 2013, dia dipercaya bermain untuk Brasil dengan menjalani laga uji coba versus Italia di Jenewa, Swiss, yang berakhir 2-2 dan versus Rusia di London, Inggris, yang berakhir 1-1.



Walaupun telah bermain untuk timnas Brasil dua kali, Costa kemudian memilih berpindah kewarganegaraan ke Spanyol pada Oktober 2013. Namun penampilannya di timnas Spanyol mengecewakan dengan sejauh ini hanya tampil dalam sepuluh pertandingan dan hanya mampu mencetak sebiji gol saat Spanyol menang 3-0 atas tim lemah Luksemburg pada 12 Oktober 2014 dalam laga pra-Piala Eropa 2016.



Penampilannya yang jauh dari optimal memaksa pelatih timnas Spanyol saat itu, Vicente del Bosque, membuangnya dari skuad yang bertarung untuk mempertahankan gelar di putaran final Piala Eropa (Euro) 2016 di Prancis, yang berakhir pada awal bulan ini dengan Portugal menjadi juara.



