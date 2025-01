Begini Peluang Duel Panas Babak 16 Besar Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Babak penyisihan grup Liga Champions musim ini telah usai dengan melahirkan 16 tim melaju ke fase selanjutnya. Liga Inggris menjadi liga yang paling banyak menyumbangkan wakilnya dengan lima tim, sedangkan Spanyol hanya menyisakan tiga tim.



Pada undian yang akan dilaksanakan pada Senin mendatang, ke-16 tim itu akan dibagi menjadi dua bagian, yakni juara grup dan runner-up. Juara grup akan bertemu dengan runner-up grup lain. Namun tim dari negara yang sama tak diperbolehkan saling bertemu pada babak 16 besar.



Dengan begitu, pertemuan antara tim-tim Liga Inggris dan Liga Spanyol itu sangat mungkin terjadi pada babak 16 besar. Pasalnya, Real Madrid hanya berhasil meraih posisi kedua di Grup H. Madrid bisa menantang Manchester United, Manchester City, atau Liverpool yang menjadi juara grup.



Berikut ini peluang laga panas babak 16 besar Liga Champions musim ini.



1. Manchester United vs Bayern Muenchen/Juventus/Sevilla/Shakhtar/Porto/Real Madrid

2. PSG vs Basel/Chelsea/Juventus/Sevilla/Shakhtar/Porto/Real Madrid

3. AS Roma vs Basel/Bayern/Sevilla/Shakhtar/Porto/Real Madrid

4. Barcelona vs Basel/Bayern/Chelsea/Shakhtar/Porto

5. Liverpool vs Basel/Bayern/Juventus/Shakhtar/Porto/Real Madrid

6. Manchester City vs Basel/Bayern/Juventus/Sevilla/Porto/Real Madrid

7. Besiktas vs Basel/Bayern/Chelsea/Juventus/Sevilla/Shakhtar/Real Madrid

8. Tottenham Hotspur vs Basel/Bayern/Juventus/Sevilla/Shakhtar/Porto

9. Basel vs PSG/AS Roma/Barcelona/Liverpool/Manchester City/Besiktas/Tottenham

10. Bayern Muenchen vs MU/AS Roma/Barcelona/Liverpool/Manchester City/Besiktas/Tottenham

11. Chelsea vs PSG/Barcelona Besiktas

12. Juventus vs MU/PSG/Liverpool/Manchester City/Besiktas/Tottenham

13. Sevilla vs MU/PSG/AS Roma/Manchester City/Besiktas/Tottenham

14. Shakhtar vs MU/PSG /AS Roma/Barcelona/Liverpool/Besiktas/Tottenham

15. Porto vs MU/PSG/AS Roma/Barcelona/Liverpool/Manchester City/Tottenham

16. Real Madrid vs MU/PSG/AS Roma/Liverpool/Manchester City/Besiktas



UEFA