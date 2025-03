Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-29: Real Madrid Kalahkan Villarreal, Geser Barcelona dari Posisi Teratas

Pemain pengganti Arda Guler juga nyaris memperlebar keunggulan Real Madrid pada menit ke-87. Sayang tembakannya masih melambung di atas mistar. Real Madrid akhirnya mampu menjaga keunggulan 2-1 hingga laga usai.

Liga Spanyol Pekan Ke-28:

Sabtu, 15 Maret

Las Palmas vs Alaves 2-2

Real Valladolid vs Celta Vigo 0-1

Real Mallorca vs Espanyol 2-1

Villarreal vs Real Madrid 1-2

Girona vs Valencia.