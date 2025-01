Cristiano Ronaldo Mau Bertahan di Real Madrid, Ini Syaratnya

TEMPO.CO, JAKARTA - Gonjang-ganjing soal kepindahan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid belum juga usai. Pemain asal Portugal tersebut dilaporkan bersedia bertahan di Real Madrid dengan syarat tertentu.



Media Spanyol, Marca, menyebutkan bahwa Ronaldo mengajukan kenaikan gaji kepada Real Madrid sebagai syarat. Dia merasa gajinya saat ini tak sesuai dengan statusnya sebagai pemain terbaik dunia versi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan penyandang trofi Ballon d'Or.



Ronaldo saat ini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi ketiga di dunia, di bawah Lionel Messi dan Neymar. Hal ini membuat Ronado merasa gajinya tersebut tidak mewakili statusnya sebagai pemain terbaik dunia.



Dia saat ini menerima bayaran 365 ribu pound sterling atau sekitar Rp 6,6 miliar per pekannya. Nilai itu jauh dari pendapatan Neymar di Paris Saint-Germain senilai 600 ribu pound sterling atau sekitar Rp 10,9 miliar per pekan. Sedangkan Lionel Messi mendapat bayaran 500 ribu pound sterling atau sekitar Rp 9 miliar per pekan setelah menandatangani kontrak baru bersama dengan Barcelona.



Dilansir dari The Sun, Ronaldo kabarnya bersedia bertahan jika pihak klub menaikkan gajinya. Ia meminta dijadikan pemain dengan gaji tertinggi, sesuai dengan status pemain terbaik yang disandangnya.



Sebelumnya, Ronaldo dikabarkan akan hengkang dari Real Madrid. Paris Saint-Germain menjadi salah satu tim yang ingin mendatangkan pria Portugal tersebut pada bursa transfer musim panas lalu. Namun klausul pemutusan kontrak Ronaldo yang sangat tinggi membuat banyak klub enggan mengajukan tawaran. Ronaldo pun sempat meminta bantuan pengacaranya untuk membantunya hengkang dari Santiago Bernabeu.



Pernyataan Presiden Real Madrid Florentino Perez, yang ingin mendatangkan Neymar Jr, juga menjadi salah satu alasannya ingin hengkang. Ronaldo menganggap kedatangan Neymar ke tim Ibu Kota Spanyol tersebut akan membuatnya posisinya semakin tergeser.



Cristiano Ronaldo baru saja menjadi pahlawan untuk Real Madrid setelah gol kemenangan yang ia cetak saat melawan Gremio di final Piala Dunia Antarklub 2017. Ia menjadi salah satu pemain penting Los Blancos dalam mencapai kesuksesan tahun 2017.



THE SUN | MARCA | NAWIR ARSYAD AKBAR