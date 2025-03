Jadwal Liga Italia Pekan Ke-30: Ada Duel Napoli vs AC Milan

Pertandingan pembuka pekan ini akan dimulai Sabtu, 29 Maret 2025, 21.00 WIB. Dua pertandingan yang akan berlangsung adalah Como 1907 vs Empoli dan Venezia vs Bologna.

Dua laga berikutnya berlangsung serentak pada Minggu malam, pukul 20.00 WIB, antara Fiorentina vs Atalanta dan Inter Milan vs Udinese. Kemudian laga besar antara Napoli vs AC Milan akan berlangsung pada Senin dinihari, 31 Maret, mulai pukul 01.45 WIB.

Sabtu, 29 Maret 2025 Pukul 21.00 WIB - Como 1907 vs Empoli Pukul 21.00 WIB - Venezia vs Bologna

Minggu, 30 Maret 2025

Pukul 00.00 WIB - Juventus vs Genoa

Pukul 02.45 WIB - Lecce vs AS Roma

Pukul 17.30 WIB - Cagliari vs Monza

Pukul 20.00 WIB - Fiorentina vs Atalanta

Pukul 23.00 WIB - Inter Milan vs Udinese