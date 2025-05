Emre Can Puji Kinerja Klopp Meski Liverpool Belum Bersinar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain Liverpool, Emre Can, mengaku kualitas timnya tidak bisa dilihat hanya dari kedudukan klasemen. Pemain Jerman itu membela pelatih yang juga berasal dari negara yang sama, Juergen Klopp. Menurut Can, permainan The Reds di bawah Klopp justru membaik.



Liverpool kini hanya menduduki posisi ke-9 di klasemen Premier League dan makin sulit lolos ke zona Eropa kecuali mereka bisa meraih tiket tersebut dengan cara menjuarai Liga Europa.

Namun menurut Can, posisi di klasemen karena tim tidak konsisten, bukan karena kualitas permainan yang buruk. Bahkan setelah diambil alih oleh Klopp dari tangan Brendan Rodgers pada Oktober 2015, The Reds konsisten berada di papan tengah.



Can juga percaya Liverpool masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa musim depan karena selisih poin dengan peringkat ke-6 West Ham hanya tujuh.



"Masih ada beberapa pertandingan lagi dan kami masih bisa menaikkan posisi. Jadi, ada yang sudah kami raih di bawah Klopp. Jangan hanya melihat posisi di klasemen, Klopp adalah salah satu pelatih terbaik di dunia," kata Can kepada Kicker.



"Yang harus dilihat adalah permainan kami beberapa minggu terakhir ini. Kami sudah membuat lompatan jauh ke depan sebagai tim dan hampir selalu menampilkan permainan terbaik," ujar gelandang timnas Jerman itu.



Pada pertandingan terakhirnya, Liverpool menyerah 2-3 pada Southampton setelah memimpin 2-0. Ironisnya, hasil itu pula yang dirasakan Can bersama timnas Jerman, Sabtu, 26 Maret 2016. Jerman sudah unggul 2-0 sebelum keadaan berbalik menjadi kekalahan 2-3.



Pekan depan, baik Can dan Klopp akan pulang ke Jerman bersama Liverpool, yang akan menghadapi Borussia Dortmund di perempat final Liga Europa. Buat Klopp, pertandingan ini juga menjadi deja vu karena Dortmund adalah tim ia tangani sebelum Liverpool.



"Kami sudah melangkah sejauh ini di Liga Europa dan sekarang kami ingin menjadi juara," tutur Can.

