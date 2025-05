Hasil Liga Spanyol: Real Madrid Kalahkan Mallorca, Barcelona Bisa Juara Malam Ini

Madrid masih memiliki satu pertandingan terakhir di Bernabeu, melawan Real Sociedad di babak final. Xabi Alonso diperkirakan akan mengambil alih pekerjaan pelatih Ancelotti di akhir musim, setelah mengkonfirmasi bahwa ia meninggalkan Bayer Leverkusen. Tetapi klub Spanyol itu belum membuat pengumuman apapun tentang pengganti Ancelotti.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-36

Alaves vs Valencia 1-0

Villarreal vs Leganes 3-0

Real Madrid vs Mallorca 2-1.

Jadwal Liga Spanyol Kamis dinihari 15 Mei 2025

00:00 Osasuna vs Atletico Madrid

00:00 Rayo Vallecano vs Betis

02:30 Espanyol vs Barcelona

02:30 Getafe vs Ath Bilbao.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Barcelona 35 95-36 82 2 Real Madrid 36 74-38 78 3 Atletico Madrid 35 60-27 70 4 Athletic Bilbao 35 51-26 64 5 Villarreal 36 64-47 64 6 Real Betis 35 53-43 58 7 Celta Vigo 36 56-54 52 8 Rayo Vallecano 35 37-42 47 9 Real Mallorca 36 34-42 47 10 Valencia CF 36 43-52 45 11 Osasuna 35 43-51 45 12 Real Sociedad 36 32-42 43 13 Sevilla FC 36 40-49 41 14 Girona FC 36 42-53 41 15 RCD Espanyol 35 38-47 39 16 Getafe CF 35 31-34 39 17 Deportivo Alaves 36 36-47 38 18 CD Leganes 36 35-56 34 19 Las Palmas 36 40-58 32 20 Real Valladolid 36 26-86 16



