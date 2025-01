Final Liga 2: PSMS Vs Persebaya, Djadjang Nurdjaman Janji All Out

TEMPO.CO, Bandung - Pelatih Pelatih PSMS Medan , Djadjang Nurdjaman, mengatakan timnya akan bermain all out saat melawan Persebaya Surabaya dalam laga final Liga 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa malam, 28 November 2017.

"Besok pemain kami akan bermain all out," kata dia saat konferensi pers di Hotel Courtyard by Marriott, Kota Bandung, Senin, 27 November 2017. Menurut Djadjang, Legimin Rahardjo dkk memiliki motivasi tersendiri dalam laga final tersebut.

Mantan pelatih Persib Bandung ini memprediksi laga final besok akan berjalan alot karena dari awal Persebaya difavoritkan menjadi juara Liga 2. Namun, menurut dia, final besok tidak akan setegang saat lawan PSIS Semarang di semifinal.

Untuk meredam kekuatan Persebaya, dia menginstruksikan anak asuhannya bermain lepas. Djadjang mengatakan semua pemainnya dalam keadaan fit dan siap bertanding. "Semua pemain bisa kami turunkan dan tidak ada yang terkena akumulasi."

Meski demikian, dia mengakui kebugaran pemain Persebaya lebih baik karena anak asuhannya dipaksa bermain hingga perpanjangan waktu saat mengalahkan PSIS 2-0 pada Sabtu malam pekan lalu. Sementara Persebaya bermain Sabtu sore.