Hadapi Arsenal, Man United Tengah Menanjak tapi Kelelahan

TEMPO.CO, Jakarta - Senyum langsung merekah di wajah pelatih Manchester United, Louis van Gaal, begitu timnya sukses menekuk FC Midtjylland dengan skor 5-1 dalam laga putaran kedua babak 32 besar Liga Eropa di Old Trafford, kemarin dinihari.



"Ini hasil yang fantastis. Kami terus menyerang, menciptakan banyak peluang, dan akhirnya mencetak lima gol," kata Van Gaal seperti dikutip dari The Guardian, kemarin. "Kami bermain dengan level yang lebih tinggi daripada biasanya."



Lima gol Manchester United itu dicetak Nikolay Bodurov (bunuh diri, menit ke-32), Marcus Rashford (menit ke-63 dan ke-75), Ander Herrera (menit ke-87), dan Memphis Depay (menit ke-90).



Sedangkan gol tunggal FC Midtjylland dicetak lewat gol pemain sayap kanan mereka, Pione Sisto, pada menit ke-27. Kemenangan ini membuat Manchester United menang dengan skor 6-3 secara agregat.



Mereka pun berhak mengantongi satu tiket ke babak 16 besar Liga Europa. Tak hanya itu, kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih Louis Van Gaal sepanjang musim ini.



"Saya sungguh berharap semangat dan kepercayaan diri yang kami perlihatkan dalam laga ini bisa berlanjut ke laga berikutnya," kata Van Gaal.



Pelatih asal Belanda ini memang membutuhkan semangat dan kepercayaan diri para pemainnya karena mereka akan menjamu Arsenal dalam laga lanjutan Liga Primer di Old Trafford, Ahad malam nanti.



Duel ini hanya berlangsung dua hari setelah Manchester United menghadapi FC Midtjylland, sehingga sangat mungkin para pemain Manchester United kelelahan.



Masalah lain yang dihadapi Louis Van Gaal adalah cedera. Saat ini setidaknya ada sembilan pemain Manchester United yang masih harus menjalani perawatan setelah tumbang dihajar cedera.



Mereka adalah Luke Shaw, Antonio Valencia, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger, Ashley Young, Adnan Januzaj, Maraoune Fellaini, Matteo Darmian, David de Gea, dan terakhir Anthony Martial.



Dari daftar tersebut, hanya Anthony Martial yang mungkin sudah bisa diturunkan melawan Arsenal. Martial cedera saat melakukan pemanasan menjelang laga kontra FC Midtjylland.



"Jika anda tidak punya cukup banyak pemain yang fit, akan sangat sulit menyusun formasi atau melakukan rotasi," keluh Van Gaal. "Saya berharap Anthony tidak menderita cedera yang parah."



Kecemasan Van Gaal bisa dimaklumi karena saat ini timnya masih tertahan di peringkat kelima klasemen Liga Primer dan sudah tertinggal enam poin dari Manchester City yang berada di peringkat keempat.



Mereka membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak dan membuka peluang menembus empat besar. Tapi, dengan banyaknya pemain yang cedera dan jadwal pertandingan yang kelewat padat, akan sulit bagi tim berjulukan The Red Devils ini meraih poin.



Apalagi jika melihat performa Manchester United yang naik-turun di Liga Primer. Mereka, misalnya, gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir Liga Primer.



Untungnya, performa Arsenal juga sedang melorot. Mereka juga gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Mereka ditekuk Barcelona (0-2) di Liga Champions dan ditahan imbang (0-0) Hull City di Piala FA.



Selain itu, klub berjulukan The Gunners ini tidak akan diperkuat empat pemain bintang mereka karena cedera. Mereka adalah Alex Oxlade-Chamberlain, Tomas Rosicky, Santi Cazorla, dan Jack Wilshere.



"Oxlade-Chamberlain baru menjalani pemindaian dan Jack Wilshere belum mengikuti latihan," kata pelatih Arsenal, Arsene Wenger. "Namun Gabriel Paulista sudah pulih kembali."



Arsenal lebih diuntungkan karena pemain mereka memiliki waktu istirahat yang lebih lama, yakni lima hari. Sedangkan pemain Manchester United hanya punya waktu dua hari untuk leyeh-leyeh.



THE GUARDIAN | MANCHESTER EVENING NEWS | BT SPORTS | DWI AGUSTIAR