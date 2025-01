Hasil Liga 1: Kalahkan Borneo FC 1-3, Semen Padang FC Keluar dari Zona Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Borneo FC vs Semen Padang FC dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 pekan ke-18 yang berlangsung di Stadion Batakan, Selasa, 14 Januari 2025, berakhir dengan skor 1-3. Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih tim berjuluk Kabau Sirah selama musim ini.

Berakhirnya pertandingan Borneo FC vs Semen Padang FC ini menuntaskan rangkaian laga pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Pekan berikutnya akan mulai dimainkan pada Jumat, 17 Januari nanti, dengan partai pembuka Persebaya Surabaya vs Malut United pada sore dan Persib Bandung vs Dewa United pada malam.