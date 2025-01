Ini Kemungkinan Duel Panas 16 Besar Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kejutan terjadi pada fase penyisihan grup Liga Champions musim ini. Selain gugurnya Atletico Madrid, sejumlah tim kuat ternyata hanya meraih posisi runner-up.



Juara bertahan Real Madrid dipastikan hanya meraih posisi runner-up Grup H setelah sempat dibungkam Tottenham Hotspurs. Sedangkan tim kuat asal Jerman, Bayern Muenchen, juga gagal meraih puncak klasemen setelah hanya menang 3-1 atas Paris Saint-Germain, dinihari tadi. Hasil itu membuat Muenchen kalah head-to-head dari PSG, yang pada pertemuan pertama menang 3-0.



Chelsea, yang berstatus juara Liga Inggris, juga hanya mampu finis sebagai pendamping AS Roma di klasemen Grup C. Liverpool juga terancam hanya finis sebagai runner-up jika gagal membungkam Spartak Moscow.



Sejumlah hasil mengejutkan itu membuat kocok ulang babak 16 besar akan mempertemukan tim-tim besar. Aturan juara grup bertemu dengan juara kedua dari grup lain masih berlaku. Badan Sepak Bola Eropa, UEFA, memberikan satu peraturan baru musim ini, yang tak memungkinkan tim dari satu negara bertemu pada babak 16 besar.



Artinya, Barcelona, yang secara otomatis tak mungkin bertemu dengan Juventus karena berasal dari satu grup, juga tak akan mungkin bertemu dengan Real Madrid karena mereka satu negara. Namun calon lawan kuat, seperti Bayern Muenchen atau Chelsea, masih mungkin bertemu dengan mereka.



Demikian halnya dengan Manchester United, yang tak mungkin bertemu dengan Chelsea. Namun Setan Merah memiliki peluang besar bertemu dengan Real Madrid, Bayern Muenchen, ataupun Juventus.



Ketiga tim kuat itu juga kemungkinan besar akan menghadapi tim kuat Inggris lainnya, Manchester City yang telah memastikan posisi juara Grup F. Sedangkan Tottenham Hotspurs berpeluang bertemu dengan Juventus atau Bayern Muenchen.



PSG juga mungkin akan menghadapi laga berat. Neymar Jr cs berpeluang bertemu dengan Chelsea, Real Madrid, atau Juventus. AS Roma, yang secara mengejutkan keluar sebagai juara Grup C, berpeluang menghadapi Bayern Muenchen, Real Madrid, atau Chelsea.



Dengan begitu, duel seru sangat mungkin terjadi pada babak 16 besar Liga Champions, yang akan dimulai pada Februari 2018. Kocok ulang untuk menentukan siapa bertemu siapa akan dilakukan pada 11 Desember mendatang.



UEFA