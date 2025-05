Jadwal dan Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Champions akan kembali bergulir Selasa malam, 2 November 2015. Sejumlah pertandingan akan tersaji, termasuk laga besar Real Madrid melawan Paris Saint-Germain (PSG). Selain itu, dua wakil Inggris, Manchester City dan Manchester United, akan sama-sama berlaga. (Lihat video Mourinho Segera Dipecat?)



Berikut ini jadwal lengkapnya:



Astana vs Atletico Madrid

(siaran langsung Indovision, Selasa, pukul 22.00 WIB)



Real Madrid vs Paris Saint-Germain

(siaran langsung RCTI/Bein Sports 1, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Manchester United vs CSKA Moscow

(siaran langsung Bein Sports 2, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Sevilla vs Manchester City

(siaran langsung Orange TV, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Muenchengladbach vs Juventus

(siaran langsung Orange TV, pukul 02.45 WIB)



Shakhtar Donetsk vs Malmo FF



PSV vs Wolfsburg



Benfica vs Galatasaray



