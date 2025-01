Jadwal Laga Pekan Terakhir Liga 1 Musim Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Liga 1 Indonesia akan menjalani partai pekan terakhirnya pada akhir pekan ini. Meskipun gelar juara sudah hampir dipastikan menjadi milik Bhayangkara FC, laga pekan terakhir ini masih menyisakan sejumlah partai seru.



Di antaranya laga antara Bhayangkara FC dan Persija Jakarta. Bhayangkara FC memiliki misi balas dendam karena pada laga pertama mereka kalah dari skuad Macan Kemayoran.



Partai lain yang akan berjalan dengan panas adalah Semen Padang lawan PS TNI dan Persib Bandung lawan Perseru Serui. Semen Padang dan Perseru Serui masih akan bertarung demi menyelamatkan diri dari jurang degradasi.



Berikut ini jadwal lengkap partai pekan terakhir Liga 1 musim ini.



Jumat, 10 November 2017

Persiba Balik Papan vs Mitra Kukar – tvOne, pukul 18.30 WIB



Sabtu, 11 November 2017

Barito Putera vs Persela Lamongan – tvOne, pukul 15.00 WIB

Borneo FC vs Arema FC – tvOne, pukul 18.30 WIB



Ahad, 12 November 2017

Persipura Jayapura vs Sriwijaya FC – pukul 13.30 WIB

Persib Bandung vs Perseru Serui – tvOne, pukul 15.00 WIB

Semen Padang vs PS TNI – live streaming, pukul 15.00 WIB

Bhayangkara FC vs Persija Jakarta – tvOne, pukul 18.30 WIB

PSM Makassar vs Madura United – pukul 18.30 WIB

Bali United vs Gresik United – live Orange Tv Channel 100, pukul 18.30 WIB



