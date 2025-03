Era Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Dimulai: Latihan Perdana Digelar Pekan Ini, Laga vs Australia Jadi Debut

Striker:

22. Ole Romeny (Oxford United)

23. Ramadhan Sananta (Persis)

24. Hokky Caraka (PSS)

25. Rafael Struick (Brisbane Roar)

26. Ragnar Oratmangoen (FCV Dender)

27. Septian Bagaskara (Dewa United).

Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Live RCTI dan Vision+).

Kamis, 20 Maret 2025: Australia vs Indonesia (tandang)

Selasa, 25 Maret 2025: Indonesia vs Bahrain (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Kamis, 5 Juni 2025: Indonesia vs Cina (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Selasa, 10 Juni 2025: Jepang vs Indonesia (tandang).



Pilihan Editor: Rahasia di Balik Keberhasilan Nottingham Forest Menjadi Tim Kejutan Liga Inggris Musim Ini