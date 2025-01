Jadwal Liga Champions Malam Ini: MU, Juve, Roma Berjuang Lolos

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga Champions akan kembali bergulir pada malam ini. Manchester United (MU), Juventus, AS Roma, dan Atletico Madrid akan berjuang untuk merebut tiket babak 16 besar.

Rabu, 6 Desember 2017 Grup A 02:45 Benfica vs Basel 02:45 Manchester United vs CSKA Moscow (bein Sport 2) Catatan: MU butuh seri untuk lolos. Basel atau CSKA akan lolos bila bisa menang.

Grup B 02:45 Bayern Munchen vs Paris Saint Germain (bein Sport 3) 02:45 Celtic vs Anderlecht Catatan: Bayern dan PSG sudah lolos. PSG butuh seri untuk jadi juara grup.

Grup C

02:45 Chelsea vs Atletico Madrid (bein Sport 1, SCTV)

02:45 Roma vs Qarabag FK

Catatan: Chelsea sudah lolos. Roma (8) akan lolos bila menang. Bila Roma kalah dan Atletico (6) menang, maka Atletico yang lolos.