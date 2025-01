Jadwal Liga Champions: Manchester City, MU, Real Madrid Tampil

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City akan ditantang Napoli dalam laga Liga Champions 2017 Grup F, yang akan digelar di Stadion Etihad, Manchester, pada Selasa malam 17 Oktober atau Rabu dini hari WIB.



Laga tersebut layak disimak, karena merupakan pertemuan dua pemimpin klasemen di liga masing-masing negara.



Laga menarik lain yang digelar Selasa adalah Real Madrid kontra Tottenham Hotspur dalam Grup H di Santiago Bernabeu. Madrid dan Tottenham sama-sama memenangi 2 laga awal.



Lantas ada pula laga di Grup E antara klub dari Slovenia, Maribor NK, yang akan menjamu Liverpool di Stadion Ljudski.



Jadwal lengkap Liga Champions



Selasa malam 17 Oktober/Rabu dini hari 18 Oktober:



Grup C:

23.00 WIB: Qarabag FK (Azerbaijan) vs Atletico Madrid (Spanyol)/live beIN Sport 3



Grup E:

01.45 WIB: Spartak Moskow (Rusia) vs Sevilla (Spanyol)

01.45 WIB: Maribor NK (Slovenia) vs Liverpool (Inggris)/live beIN Sport 3



Grup F:

01.45 WIB: Manchester City (Inggris) vs Napoli (Italia)/live beIN Sport 2

01.45 WIB: Feyenoord (Belanda) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina)



Grup G:

01.45 WIB: Red Bull Leipzig (Jerman) vs Porto (Portugal)

01.45 WIB: Monaco (Prancis) vs Besiktas (Turki)



Grup H

01.45 WIB: Real Madrid (Spanyol) vs Tottenham Hotspur (Inggris)/live beIN Sport 1

01.45 WIB: APOEL Nicosia (Siprus) vs Borussia Dortmund (Jerman)



Kamis dini hari 19 Oktober:



Grup A:

01.45 WIB: CSKA Moskow (Rusia) vs FC Basel (Swiss)

01.45 WIB: Benfica (Portugal) vs Manchester United (Inggris)/live beIN Sport 2



Grup B:

01.45 WIB: RSC Anderlecht (Belgia) vs Paris Saint-Germain (Prancis)/live beIN Sport 3

01.45 WIB: Bayern Muenchen (Jerman) vs Celtic Glasgow (Skotlandia)



Grup C:

01.45 WIB: Chelsea (Inggris) vs AS Roma (Italia)/live beIN Sport 1



Grup D:

01.45 WIB: Juventus (Italia) vs Sporting Club (Portugal)

01.45 WIB: Barcelona (Spanyol) vs Olympiakos Piraeus (Yunani)



UEFA