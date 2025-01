Jadwal Liga Champions Pekan Ini: MU dan Barcelona Bisa Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Champions akan kembali bergulir pada tengah pekan ini. Manchester United, Barcelona, dan Juventus berpeluang memastikan diri lolos ke babak 16 besar.



Saat ini sudah ada empat tim yang lolos ke babak selanjutnya, yakni Paris Saint-Germain, Bayern Muenchen, Manchester City, dan Tottenham Hotspur.



MU akan menghadap Basel pada Kamis dinihari, 23 November 2017. Dengan dua laga tersisa, kedua tim itu terpaut enam angka di Grup A. Artinya, tim asuhan Jose Mourinho itu hanya butuh hasil seri untuk bisa lolos.



Barcelona dan Juventus juga bisa lolos dari Grup D. Barca (nilai 10) dan Juve (7), yang akan saling bertemu, kini sudah unggul dari Sporting (4). Kemenangan bagi Barcelona akan memastikan tim itu lolos. Sedangkan Juve akan melaju bersama dengan Barca bila menang di laga nanti dan pada laga lain Sporting gagal mengalahkan Olympiacos.



Berikut ini jadwal Liga Champions selengkapnya.



Rabu, 22 November 2017



Grup E

00.00 Spartak Moscow vs Maribor (beIN Sports 3)

02.45 Sevilla vs Liverpool (beIN Sports 1)



Grup F

02.45 Manchester City vs Feyenoord (beIN Sports 3)

02.45 Napoli vs Shakhtar Donetsk



Grup G

00.00 Besiktas vs FC Porto (beIN Sports 2)

02.45 Monaco vs Leipzig



Grup H

02.45 APOEL Nicosia vs Real Madrid

02.45 Borussia Dortmund vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 2/SCTV)



Kamis, 23 November 2017



Grup A

00.00 CSKA Moscow vs Benfica (beIN Sports 3)

02.45 Basel vs Manchester United (beIN Sports 1)



Grup B

02.45 Anderlecht vs Bayern Muenchen

02.45 Paris Saint Germain vs Celtic



Grup C

00.00 Qarabag FK vs Chelsea (beIN Sports 1)

02.45 Atletico Madrid vs Roma



Grup D

02.45 Juventus vs Barcelona (beIN Sports 2/SCTV)

02.45 Sporting CP vs Olympiacos.



UEFA