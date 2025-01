Jadwal Liga Inggris Sabtu Malam Ini: West Ham Vs Liverpool

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-11 akan bergulir mulai Sabtu malam ini. Liverpool akan berlaga pada dinihari nanti, yakni menghadapi West Ham. Selain itu ada aksi Leicester City di kandang Stoke. Laga-laga besar lainnya baru akan berlangsung pada Ahad malam, termasuk dua big match Manchester City vs Arsenal dan Chelsea vs Manchester United.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-11 selengkapnya:



Sabtu, 4 November 2017

19:30 Stoke City vs Leicester City (beIN Sports 1)

22:00 Huddersfield Town vs West Bromwich Albion

22:00 Newcastle United vs Bournemouth (beIN Sports 1)

22:00 Southampton vs Burnley (beIN Sports 2)

22:00 Swansea City vs Brighton & Hove Albion