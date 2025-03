Rekap Hasil Liga Champions: Real Madrid Lolos ke Babak Perempat Final, Susul 7 Tim Lain

Jadwal Liga Champions Selasa 24 Oktober 2023: Galatasaray vs Bayern dan MU vs Copenhagen Live di SCTV

Dalam laga sehari sebelumnya, Bayern Munchen menang 2-0 saat berlaga di markas Bayer Leverkusen. Mereka lolos dengan keunggulan agregat 5-0. Di perempat final, Bayern akan berhadapan dengan Inter Milan yang menyingkirkan Feyenoord dengan agregat 4-1.

Rekap Hasil Babak 16 besar Liga Champions

Rabu, 12 Market 2025

Barcelona vs Benfica 3-1 (skor akhir 4-1)

Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen 0-2 (skor akhir 0-5)

Inter Milan vs Feyenoord 2-1 (skor akhir 4-1)

Liverpool vs PSG 0-1 (skor akhir 1-1, PSG menang adu penalti 4-1).