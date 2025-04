Jadwal Persib Bandung di Liga 1 Berikutnya, Butuh 4 Poin untuk Segel Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung membutuhkan empat poin lagi untuk menyegel gelar juara Liga 1 Indonesia 2024-2025. Tim asuhan Bojan Hodak itu memetik kemenangan atas PSS Sleman 3-0 pada pekan ke-30 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, 26 April 2025.

Torehan kemenangan ini membuat persaingan meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim ini menjadi hanya untuk empat tim saja yakni Persib Bandung, Dewa United, dan Persebaya Surabaya. Persib Bandung kini berada di peringkat pertama dengan 64 poin dari 30 pertandingan, unggul 11 poin dari Dewa United di posisi kedua, 12 poin dari Persebaya Surabaya di tempat ketiga.

Persib Bandung bisa lebih cepat menyegel gelar juara andai mampu meraih kemenangan di markas Malut United pada pekan ke-31 Liga 1 Indonesia, dengan catatan Persebaya Surabaya takluk dari Arema FC pada pekan ke-30 pada Senin mendatang.

Jika gagal mendapatkan poin ketika bertandang ke markas Malut United, Persib Bandung masih menyisakan tiga pertandingan dan hanya perlu empat poin untuk menyegel gelar juara musim ini.

Jadwal laga tersisa untuk tim-tim yang masih berpeluang meraih juara Liga 1

1. Persib Bandung

(02/05) vs Malut United (T) 19.00 WIB

(09/05) vs Barito Putera (K) 19.00 WIB

(16/05) vs Persita Tangerang (T) 19.00 WIB

(24/05) vs Persis Solo (K) 19.00 WIB

2. Dewa United

(02/05) vs Barito Putera (T) 15.30 WIB

(09/05) vs Persita Tangerang (K) 15.30 WIB

(17/05) vs Persis Solo (T) 19.00 WIB

(24/05) vs PSBS Biak (K) 15.30 WIB

3. Persebaya Surabaya

(28/04) vs Arema FC (T) 15.30 WIB

(05/05) vs Persik Kediri (T) 15.30 WIB

(11/05) vs Semen Padang (K) 19.00 WIB

(18/05) vs Borneo FC (T) 19.00 WIB

(24/05) vs Bali United (K) 15.30 WIB.