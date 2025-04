Prediksi Inter Milan vs AS Roma di Liga Italia Serie A Pekan Ke-34

TEMPO.CO , Jakarta - Pertandingan pekan ke-34 Liga Italia Serie A akan mempertemukan duel Inter Milan vs AS Roma di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu, 27 April 2025 pada pukul 20.00 WIB. Inter Milan dalam misi untuk kembali menjauh dari Napoli dalam persaingan gelar juara Liga Italia 2024-2025.

Inter Milan harus fokus melawan AS Roma agar menjaga peluang juara di Liga Italia. AS Roma meraih tiga kemenangan dalam lima laga terakhir, dan dua laga lainnya berakhir imang 1-1 saat melawan Juventus dan Lazio.

20/10/2024 AS Roma 0-1 Inter Milan

10/02/2024 AS Roma 2-4 Inter Milan

29/10/2023 Inter Milan 1-0 AS Roma

06/05/2023 AS Roma 0-2 Inter Milan

01/10/2022 Inter Milan 1-2 AS Roma