Timnas Indonesia Gelar TC Lebih Awal untuk Laga Lawan Cina dan Jepang

Timnas Indonesia menempati posisi empat klasemen sementara Grup C dengan sembilan poin. Cina berada di tempat terbawah dengan enam poin, Jepang memimpin dengan 20 poin.

Timnas Indonesia punya agenda mematangkan persiapan lebih awal dengan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai akhir Mei 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi hal tersebut. "Kita akan ada TC lebih awal (sebelum Timnas Indonesia vs Cina dan Jepang). Di Bali, tanggal 26 Mei 2025,” ucap dia di Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Dua pemain Indonesia akan turun pada ajang ASEAN All Star vs Manchester United. Dua pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferarri. Erick Thohir pun mengakui belum tahu pasti apakah keduanya akan dilepas ke ASEAN All Star atau bergabung bersama Timnas Indonesia.