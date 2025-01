Jadwal Sisa Persib Bandung dan Klasemen Setelah Ditekuk Persela

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung masih terus tampil kedodoran dalam Liga 1. Posisinya dalam klasemen pun kini melorot ke urutan ke-12 setelah takluk 0-1 di kandang Persela Lamongan, Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu 22 Oktober 2017.



Gol tunggal Samsul Arif memastikan Persib gagal menang dalam delapan laga terakhirnya, termasuk sekali kalah. Kini tim Maung Bandung itu melorot ke posisi ke-12 klasemen dengan nilai 38, tertinggal satu dari Persela di atasnya.



Persib masih memiliki empat laga tersisa. Dalam pertandingan berikutnya, Persib akan menjamu Mitra Kukar pada 27 Oktober.



• Jadwal lengkap Persib Bandung berikutnya

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung vs Perseru Serui

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda)



• Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 14 kali seri, 8 kali kalah)

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung

Persib 2-2 Semen Padang FC

Persib 0-0 Bali United

Persib 1-1 Bhayangkara FC

Persiba 2-2 Persib

Persib 0-0 Barito Putera

PSM Makassar 2-1 Persib

Persib Madura 0-0 United

Persela 1-0 Persib



• Klasemen Persib Bandung dalam Liga 1





No Tim Main Gol Poin 1 Bhayangkara 30 15 59 2 Bali United 30 33 58 3 PSM 30 23 58 4 Persipura 31 26 56 5 Madura United 30 18 54 6 Persija 30 17 49 7 Barito Putera 30 3 48 8 Arema 30 -2 43 9 Borneo 29 7 43 10 Mitra Kukar 30 -15 43 11 Persela 31 -1 39 12 Persib 30 7 38 13 Sriwijaya 30 -6 38 14 PS TNI 30 -15 33 15 Perseru Serui 31 -11 31 16 Semen Padang 30 -18 29 17 Persiba 30 -19 23 18 Gresik United 30 -62 10



