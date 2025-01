Kenapa Manchester United Pakai Pita Hitam di Liga Champions?

Untuk apa pita hitam itu? Rupanya itu untuk menghormati dan mengenang 31 orang yang tewas dalam kebakaran hutan di Spanyol dan Portugal, Minggu lalu. Selain pita hitam, kedua tim juga melakukan Moment of Silence (mengheningkan cipta) sebelum laga digelar.

Aston Villa vs Manchester United, Erik Ten Hag Minta Fans Setan Merah Bersabar

Sebelumnya Benfica vs MU, Moment of Silence juga dilakukan sebelum pertandingan Real Madrid vs Tottenham, Rabu. Hal itu dilakukan juga untuk mengenang korban tewas dalam kebakaran hutan yang terjadi di Spanyol dan Portugal.